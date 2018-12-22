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"عبدالمجيد" يكشف تفاصيل الدورات التدريبية بنقابة الصحفيين

12:43 م السبت 22 ديسمبر 2018
"عبدالمجيد" يكشف تفاصيل الدورات التدريبية بنقابة الصحفيين

أيمن عبدالمجيد

كتب- مصطفى علي:

كشف أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، عن تفاصيل الدورات التدريبية المؤهلة للجنة القيد والتي تولتها لجنة التدريب للمرة الأولى بالنقابة.

وأوضح عبد المجيد أن الدورة التدريبة ستكون لمدة 14 يوم على أن تشمل فنون التحرير الصحفي ومهارات الكتابة الصحفية والكاريكاتير وغيرها من الفنون الصحفية.

وأعرب عبدالمجيد عن أمله في أن يستفيد الزملاء المتقدمين بالدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة.

جاء هذا خلال افتتاح الدورة التدريبية الأولي بمعهد التدريب المؤهلة إلي لجنة القيد بنقابة الصحفيين.

أيمن عبدالمجيد نقابة الصحفيين الدورات التدريبية الفنون الصحفية

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