أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات السودان مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

السيسي يفتتح عبر "الفيديو كونفرانس" موقع الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالفيوم

11:17 ص السبت 22 ديسمبر 2018
السيسي يفتتح عبر "الفيديو كونفرانس" موقع الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالفيوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، عبر "الفيديو كونفرانس" موقع الشركة الوطنية للزراعات المحمية بمنطقة اللاهون في الفيوم.

وتساءل الرئيس السيسي عقب قيام النقيب محمد عبود بوضع حجر الأساس لمشروع الصوب الزراعية بموقع اللاهون عن عدم وجود شباب ومسئولين من المحافظة ، قائلا "لماذا لم تأت بشباب من المحافظة ليكونوا معك في وضع حجر الأساس؟.

وقال الرئيس إننا "عندما نقوم بعمل شيء مثل هذا، لابد أن يتواجد الشباب والشابات من المحافظة".​

السيسي الشركة الوطنية للزراعات الفيوم منطقة اللاهون

الخبر التالى:

"الجنايات" تقضي بالإعدام شنقاً لمتهم بقتل طبيب داخل عيادته في الساحل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان