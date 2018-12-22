السيسي يفتتح عبر "الفيديو كونفرانس" موقع الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالفيوم

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، عبر "الفيديو كونفرانس" موقع الشركة الوطنية للزراعات المحمية بمنطقة اللاهون في الفيوم.

وتساءل الرئيس السيسي عقب قيام النقيب محمد عبود بوضع حجر الأساس لمشروع الصوب الزراعية بموقع اللاهون عن عدم وجود شباب ومسئولين من المحافظة ، قائلا "لماذا لم تأت بشباب من المحافظة ليكونوا معك في وضع حجر الأساس؟.

وقال الرئيس إننا "عندما نقوم بعمل شيء مثل هذا، لابد أن يتواجد الشباب والشابات من المحافظة".​