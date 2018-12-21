"التعليم": عدم إشراك معلمات رياض الأطفال في أعمال الامتحانات

كتبت - ياسمين محمد:

كلف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية بعدم إشراك معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في أعمال الامتحانات.

ووجه حجازي- وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة- مديري المديريات بتكليف مسئول المتابعة بالمديرية بإعداد تقارير يومية بمدى الالتزام بالخريطة الزمنية لجميع الصفوف بصفة عامة وطلاب النظام الجديد (رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي) بصفة خاصة وكذا الالتزام بالتدريس حتى يوم 24 يناير 2019.

وأشار إلى ضرورة متابعة الالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وشدد حجازي على مراعاة الابتعاد تماما عن عقد أي امتحانات خلال أيام الأعياد الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين بكافة طوائفهم واليوم الذي يليه.

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