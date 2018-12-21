قرار بإجازة توفير الأدوية بالعيادات الخاصة.. وغضب بـ"الصيادلة"

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، كتابًا دوريًا حمل رقم 21 لسنة 2018، بشأن ضوابط توفير الأدوية بالمنشآت الطبية الخاصة سواء المراكز الطبية والمستشفيات.

وأكد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أن تواجد الأدوية يكون في الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام ولا تكون بكميات تجارية ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى.

وأوضح القرار أنه يجوز وجود كميات من الأدوية تكفى لمدة شهر للمرضى في المنشآت الطبية.

وأثار القرار انتقادات من جانب الصيادلة، الذين قالوا إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص على حظر بيع الأدوية في العيادات، مطالبين وزارة الصحة بإعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى.

وطالب صيادلة بمقابلة الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والدكتورة نهال الشاعر رئيس إدارة العلاج الحر؛ لشرح تضرر الصيدليات من تطبيق هذا القرار، مطالبين باقتصار تطبيقه بالمستشفيات التي تتواجد فيها صيدليات فقط، مع تجريم البيع بالعيادات.