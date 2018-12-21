"طاقة النواب" تناقش ارتفاع أسعار الكهرباء الأسبوع المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعاتها الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدة قضايا منها توصيات مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ من 12 إلى 29 نوفمبر 2018، و مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس جى. ام. بى. اتش، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج. م. ع.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8/8/2018.

وتشهد اجتماعات اللجنة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء واختلاف قيم المحاسبة وأسعار المقايسات، وعدم توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المنازل، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن انتشار إنتاج واستخدام السيارات التي تستخدم الطاقة الكهربائية في العالم بدلاً من المحروقات من البنزين والسولار، ومدى استفادة واستيعاب مصر لهذه التجربة وخطة تعميمها في مصر لتوفير الطاقة وتحقيق سلامة البيئة، والآليات والإجراءات اللازمة لاستخدام هذا النوع من السيارات.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من د النائب محمد عبدالهادي سليم، بشأن خطة الدولة ووزارة البترول في الاعتماد على الأيادي والعقول المصرية في جميع مراحل اكتشاف واستخراج البترول والغاز، وأخر من النائب برديس سيف الدين، بشأن استراتيجية الحكومة في البحث عن البترول في محافظة الوادي الجديد.

كما تناقش ظاهرة حدوث العديد من الحرائق في آبار ومصانع البترول وأسبابها وبالأخص في مستودعات شركة الإسكندرية للبترول في منطقة وادي قمر وبئر عسل جنوب مدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء.