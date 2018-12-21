اليوم.. "مستقبل وطن" ينظم ماراثون رياضي في حدائق القبة

القاهرة- مصراوي:

ينظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، ماراثون رياضي، في منطقة حدائق القاهرة، بمحافظة القاهرة، في تمام الساعة الثامنة صباحا.

ودعت أمانة حدائق القبة بحزب مستقبل وطن، أهالي الحي من جميع الأعمار السنية المختلفة للمشاركة في "ماراثون مستقبل وطن - حدائق القبة"، مشيرين إلى أن التجمع سيكون أمام مرور حدائق القبة.

وكشفت أمانة حدائق القبة للحزب، تضمن فعالية اليوم الرياضي "ركوب دراجات - جرى - مشى - مسابقات وألعاب ترفيهية".