"الصحفيين" تناقش واقعة حضور عضو بالنقابة لقاء مع وفد إسرائيلي.. الأسبوع المقبل

كتب- مصطفى علي:

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيناقش في اجتماعه المقبل، ما تداولته بعض صحف الاحتلال الإسرائيلي بشأن حضور صحفي مصري بالأهرام عضو بالنقابة، للقاء ضم بعض الصحفيين العرب ووفد من الكنيست الصهيوني، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، أنه "في حالة ثبوت صحة ما تناولته صحف الاحتلال الإسرائيلي، يكون بذلك هذا الصحفي خالف قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة لنقابة الصحفيين، بحظر كافة أشكال التطبيع النقابي والشخصي والمهني مع الكيان الصهيوني، وبالتالي يتم إحالته إلى مجلس التأديب".

يذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد أحالت العديد من الصحفيين إلى مجلس التأديب، وذلك خلال السنوات الماضية؛ لمخالفتهم قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة، بحظر كافة أشكال التطبيع، وصدر ضدهم عقوبات تراوحت ببن الإنذار والوقف عن ممارسة المهنة.