بالصور.. "مستقبل وطن" يفتتح مركز شباب شرق حلوان بعد تطويره بحضور وزير الرياضة

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كتب- ميرا إبراهيم:

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مركز شباب شرق حلوان، ومدرستي "المحافظة"، "وملحق سعد زغلول"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف رشاد رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب حزب مستقبل وطن عن دائرة حلوان، والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وشهد حفل الافتتاح، عرض فيلم تسجيلي وضع مركز شباب شرق حلوان قبل وبعد التطوير، بالإضافة لمجموعة من العروض في الفنون الشعبية، وافتتاح معرض الفنون، ومشاهدة أعمال نادي المرأة، ومشاهدة مجموعة من مهارات النشء والشباب في الجمباز والكونغو فو بصالة الأنشطة بالمركز.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة صالة اللياقة البدنية، وإنشاء وحدة خلع ملابس وحديقة للأطفال وأخرى للعائلات، وتطوير الملعب الخماسي بالنجيل الصناعي وتسويره وتزويده بأعمدة الإنارة الكاشفة، وتحسين شبكة الكهرباء بالمركز ورفع كفاءة المبنى الإداري.

واستعرض عدد من أعضاء أكاديمية كرة القدم من ناشئي المركز، التدربيات على ملعب كرة القدم القانوني المطور بالنجيل الصناعي، وسط تواجد مجموعة كبيرة من أعضاء المركز.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية خلال لقائه مع أعضاء المركز، بحضور قيادات حزب مستقبل وطن، حرص الوزارة على تطوير مراكز الشباب في كل أنحاء مصر كون تلك المراكز تخاطب النشء والشباب بشكل مباشر.

ولفت صبحي، إلى اهتمام الوزارة بتنمية أبناء مصر داخل مراكز الشباب من حيث ممارستهم للأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والفنية بها، مشيراً إلى تكاتف الجميع من أجل تحقيق النماء والتقدم لمصر في مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن انشاء مراكز الشباب في المدن والقرى بالمحافظات، تهدف إلى تحقيق خطوات إيجابية ملموسة في إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لحزب مستقبل وطن، لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية في مختلف مراكز المحافظة.

وأعرب "رشاد"، عن سعادته بحجم الإنجاز في أعمال التطوير، مشيرا إلى أن مركز شباب شرق حلوان يتواجد وسط منطقة يسكنها العديد من الشباب، وبعد تطويره سيتمكن الشباب من ممارسة مختلف الأنشطة به.

وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك توجه عام لدى القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب، لذا نركز على إنشاء أندية، ومراكز جديدة للشباب، وتطوير وترميم المراكز القديمة.

وفي ختام الحفل، منح مركز شباب شرق حلوان، درع التميز للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن.