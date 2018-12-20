غرفة السياحة: 31 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة حتى الآن

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، تخطي أعداد المعتمرين الذين أدوا المناسك منذ انطلاق الرحلات منتصف الشهر الماضي، 31 ألف معتمر حتى الآن وهو رقم ضعيف مقارنة بالماضي، داعيا الشركات بضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لھذا الموسم 1440ھـ.

وقال السيسي لمصراوي، اليوم الخميس، إن عدد الشركات السياحية التي وثقت عقودها في مصر بلغت 1750 شركة، أما الشركات التي وثقت مع الوكيل السعودي ستظهر مساء اليوم تباعا، لافتا إلى أن أسعار العمرة خلال منتصف العام الدراسي المرتقب ستظل كما هي دون زيادة نظرا لضعف الإقبال عليها منذ فتح الموسم.

وأوضح أن وزارة السياحة خصصت لجنة لتلقي طلبات التظلم بشأن العقوبات المفروضة على الشركات السياحية المخالفة لتنفيذ برامج العمرة والحج خلال الموسم الماضي 1439هـ، لمدة شهرين من صدور القرار بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، والبالغ عددها أكثر من 146شركة، للنظر فيها ومناقشتها.

وحول سماسرة الحج والعمرة ، قال السيسي، إن السماسرة تشكل عبئا ثقيلا علينا جميعا، وتسعى الغرفة لمعالجة هذا الملف بشكل ميسر والقضاء عليهم من خلال، تقديم التوعية الكاملة للشركات والمواطنين، وتقديم حلول وبدائل وأفكار جديدة للعملاء والشركات والربط بينهم لتيسير عملية التسجيل في الحج والعمرة، وتوفير آلية إلكترونية للتواصل بين الشركات السياحية والعملاء، مع وضع العمل في العلاقات في إطار قانوني.

ونوه إلى أن سبب عدم انطلاق رحلات العمرة البري حتى الآن يرجع إلى تقارب الأسعار مع رحلات العمرة "طيران" وبالتالي يتجه المواطن إليها ولا يجهد نفسه في "البري"، لافتا إلى أن العمرة البري ليس لها موعد لانطلاقها وكل شركة لها الصلاحية للعمل بها في أي وقت طالما أن البرنامج انتهى وجاهز للذهاب.

وعن تأشيرات "حج المجاملة" التي تصدرها السفارة السعودية بالقاهرة، قال السيسي، إن هناك بعثة رسمية من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لتوثيق عقود الموسم الجديد، وحال رجوعها لمصر ستعقد الغرفة اجتماعا معها لمناقشة هذا الملف والعمل عليه الفترة المقبلة لتنظيم العمل خلال الموسم.