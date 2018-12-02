وزير الرياضة يشهد افتتاح مركز التدريب الإعلامي بنقابة الصحفيين- صور

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كتب- مصطفى علي:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأحد، افتتاح معهد التدريب الصحفي والإعلامي بمقر نقابة الصحفيين بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وأعضاء النقابة، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية مركز التدريب الصحفي والإعلامي بنقابة الصحافة ودوره في تأهيل وتدريب الشباب في مجال الإعلام خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، رحب نقيب الصحفيين بحضور وزير الشباب والرياضة لفعاليات افتتاح مركز التدريب، مشيرًا إلى أن المركز يعد معهدًا متكاملا للصحافة والإعلام مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن المركز سيضم متحفًا للصحافة والإعلام، وسيتم إدارته بشكل استثماري للحفاظ على قوة تشغيله.

واصطحب نقيب الصحفيين وزير الشباب والرياضة في جولة داخل مركز التدريب شملت زيارة قاعات المحاضرات، والاستديوهات، وصالة التحرير والمتحف.

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