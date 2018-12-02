وزير التعليم العالي يفتتح مقر الإدارة المركزية للطلاب الوافدين

القاهرة - أ ش أ:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور الصادق الهادي المهدي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وقال عبدالغفار - في كلمته خلال الافتتاح - إن مصر لديها إمكانيات كبيرة في منظومة التعليم العالي وهو ما يدركه أشقاؤنا في الدول العربية الأفريقية.

وأضاف أن مصر لديها تطلع في المستقبل ونستهدف في 2020 استقدام 90 ألف طالب ولدينا الآن في مصر 70 ألف طالب بالمشاركة مع جامعة الأزهر، منوها إلى أن مصر تمتلك القدرة على استيعاب المزيد من الطلاب الوافدين من خلال الجامعات الحكومية والخاصة.

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