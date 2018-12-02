اليوم.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم

القاهرة- مصراوي:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، مع بعض الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في نهاية المؤتمر شباب العالم عددا من التوصيات منها:

تنسيق وزارة الخارجية مع المنظمات الدولية لتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولي والتوسع في تنفيذه في المنتديات القادمة.

تكليف اللجنة المنظمة للمنتدى بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة بانعقاد المنتدى سنويًا خلال شهر نوفمبر من كل عام في شرم الشيخ.

تكليف الحكومة بإنشاء مركز للتواصل الحضاري بين شباب مصر والعالم.

تكليف اللجنة المنظمة بإنشاء المركز الإفريقي لشباب القارة الإفريقية.

تكليف مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب لتخصيص مقاعد كمنح دراسية للشباب من آسيا وإفريقيا.

تكليف اللجنة المنظمةً لوضع استراتيجية لمواجهة التطرف والإرهاب والأمية بداية من ٢٠١٨.

إنشاء مركز إقليمي لدعم النابغين من الدول العربية والأوروبية.

تكليف اللجنة المنظمة بعقد ورش عمل وتفعيل آليات التعارف والحوار بين شباب العالم.

تكليف مجلس الوزراء بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

تكليف وزارات الثقافة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط لإنشاء مركز للابتكار الحضاري والثقافي لتفعيل آليات التعارف بين شباب العالم.

تكليف مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للشباب لتنفيذ خطة للتبادل الثقافي مع كافة المراكز المماثلة لها لتوفير منح دراسية.