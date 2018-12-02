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    أمطار وانخفاض حرارة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس اليوم

    10:53 ص الأحد 02 ديسمبر 2018
    أمطار وانخفاض حرارة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس اليوم

    ارشيفية

    كتب- أحمد الصعيدي:
    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة على البلاد مستمر، والتي من المتوقع أن تكون أقل من معدلها الطبيعي على أغلب الأنحاء.

    وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة التليفزيون المصري "الأولى"، اليوم الأحد، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ولكن لن تكون بالغزارة التي كانت بها الأيام الماضية.

    أحمد عبدالعال هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة برنامج صباح الخير يا مصر الطقس التقلبات الجوية الأمطار

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