أمطار وانخفاض حرارة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة على البلاد مستمر، والتي من المتوقع أن تكون أقل من معدلها الطبيعي على أغلب الأنحاء.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة التليفزيون المصري "الأولى"، اليوم الأحد، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ولكن لن تكون بالغزارة التي كانت بها الأيام الماضية.