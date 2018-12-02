قبل اعتمادها.. 5 معلومات عن المنظومة الإلكترونية لـ"الحج والعمرة"

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت لجنة السياحة الدينية التابعة لغرفة شركات السياحة، عن تجهيز منظومة إلكترونية لملف الحج والعمرة بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الذي شهدته الإجراءات في المملكة العربية السعودية.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن المنظومة الإلكترونية المقرر تطبيقها.

- مراقبة الإجراءات بشكل كامل لتوثيق العقود.

- وضع البرامج والبيانات الخاصة بالحجاج.

- متابعة رحلة الحاج منذ الذهاب للمناسك وحتى العودة لأرض الوطن.

- ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالحج لتكن جميعها إلكترونية.

- ربط غرفة شركات السياحة المصرية بمسار الحج والعمرة الإلكتروني السعودي.

كان أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة، قال إن هناك تصور لضوابط الحج للعام الحالي، سيعرض على اللجنة العليا للحج والعمرة قريبا، على أن تعرض بعد ذلك مباشرة على وزيرة السياحة لإقراره.

وأضاف إبراهيم، في بيان، أن هناك مناقصة ستطرح لاختيار شركة تؤسس نظام إلكتروني يربط غرفة شركات السياحة بمسار الحج والعمرة الإلكتروني السعودي.