"قومي المرأة": مصر تفوز بالمركز الثاني لجوائز الدراسات المتميزة للمرأة العربية

القاهرة- أ ش أ:

فازت مصر، اليوم الأربعاء، بالمركز الثاني مكرر لجوائز الدراسات المتميزة للمرأة العربية، وذلك عن "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر 2015 "، الذي اعده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشار المجلس القومي للمرأة، في بيان أصدره اليوم، إلى أن رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي، تسلمت الجائزة خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها في ختام فعاليات المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة" والذي استضافته سلطنة عمان.

وأضاف أنه تم خلال الاحتفالية تكريم معدي الأوراق العلمية المشاركة في المؤتمر، ومن بينها الأوراق العلمية المقدمة من مصر، حيث حصل كل من الدكتور أحمد زايد، والدكتورة نسرين البغدادي، والدكتور ماجد عثمان أعضاء المجلس على درع المنظمة.

وجاءت ورقة عمل الدكتور أحمد زايد عضو المجلس القومى للمرأة بعنوان "المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة: تجارب وخبرات ناجحة في تعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة"، في حين شاركت الدكتورة نسرين بغدادي عضو المجلس بورقة عمل بعنوان "الممارسات البحثية حول قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، سياسات تمكين المرأة المصرية نموذجاً"، كما قدم الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس ورقة عمل تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية".

يذكر أن أهم نتائج "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر 2015"، هى أن التكلفة الإجمالية التي تتكبدها النساء وأسرهن بسبب العنف لا تقل عن 2 مليار و17 مليون جنيه مصري.