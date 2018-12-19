وزيرا التعليم العالي والنقل يفتتحان مؤتمر الهندسة الإنشائية

كتبت- داليا شبل:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الخامس عشر للهندسة الإنشائية والجيوتقنية، والذي تنظمه جامعة عين شمس خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر بإحدى فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أكد عبدالغفار خلال كلمته تميز مجال العلوم الهندسية في مصر، مشيرا إلى التطور المستمر الذي يشهده هذا المجال في المناهج الدراسية وطرق التدريس ومواكبة المستويات العلمية.

وأشاد عبدالغفار بالنتائج التي حققتها كليات الهندسة في التقدم بترتيب التصنيفات العالمية، وخصوصا تصنيف شنغهاى، مشيرا إلى أن ذلك جاء تأكيدا على تميز مصر في مجالات الهندسة وخصوصا الهندسة الإنشائية.

وأكد وزير التعليم العالي، استثمار هذا التميز، والمحافظة عليه، موضحًا، أن الكليات الهندسية التي سيتم افتتاحها بالجامعات الجديدة ستضم تخصصات جديدة ومختلفة، وسيتم اتباع أحدث الأساليب العلمية في وضع المناهج الدراسية وطرق التدريس والتدريب الخاصة بها، لضمان مواكبتها للتطور التكنولوجي السريع الذي يشهده المجال الهندسي وتأهيل خريجيها لسوق العمل الجديدة. وأضاف الوزير أن العلوم الهندسية تعد من أكثر المجالات ارتباطا بالتطورات التكنولوجية الحديثة وتأثرا بها. كما أكد على أهمية المشروع الذي تنفذه كلية الهندسة بجامعة عين شمس لربط البحث العلمي بالصناعة.

كما أكد الصلة الوثيقة التي تربط بين مجال الهندسة والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة والدور الكبير الذي تلعبه في دعم خطة التنمية بالدولة، مشيرا لدور كليات الهندسة المصرية المتميز في دعم المشروعات العملاقة، وتطوير البنية التحتية بالشرق الأوسط وإفريقيا أيضا من خلال خريجيها وأساتذتها المتميزين.

وأشارت التعليم العالي إلي أنه جدير بالذكر أن كلية الهندسة جامعة عين شمس حصلت على المرتبة 200- 251 في تصنيف شنغهاى مؤخرا، كما

ويهدف المؤتمر لتبادل الخبرات والأفكار في مجال أبحاث الهندسة الإنشائية، وعرض التقنيات الحديثة في هذا المجال، ويضم باحثين من كندا، وأمريكا، وماليزيا وهولندا وغيرها، ويناقش أكثر من 83 ورقة بحثية.