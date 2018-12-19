زياد بهاء الدين يؤكد انتهاء أزمة "مصر للطيران"

(مصراوي):

علق الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، على أزمة رحلة مصر للطيران المتجهة إلى ميلانو والتي غيرت مسارها إلى روما بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشكر "بهاء الدين"، المدير الإقليمي لمصر للطيران في إيطاليا، وعضو مجلس إدارة مصر للطيران "نضال عصر"، على اهتمامهما بالموضوع وحل الأزمة.

وكتب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "وصلت ميلانو الآن، وللحق اتصل بي العديد من المسؤولين والمهتمين بالموضوع، واتصل المدير الإقليمي لمصر الطيران في إيطاليا معتذرًا وموضحًا أن عددا من المسافرين تم ترتيب تذاكر سفرهم.

وتابع: "شكرتهم جميعا على الاهتمام، ووضحت أن ما جرى مع بعض الركاب كان يلزم أن يجري مع الكل بدلا من الاستجابة فقط لمن لا بديل لديهم سوى الانتظار.. وأكدت لهم أيضا أنني لم أكن أتوقع منهم اعتذارا ولا يشغلني ما حدث لي شخصيا، لأن ظروفي أفضل من غيري، وأن التقدير الحقيقي للناس هو إجراء تحقيق سليم بغرض كشف وجه الخللً حتى نستفيد جميعا وتستفيد الشركة الوطنية".

وأنهي بهاء الدين: "كل التحية والتقدير لكل من اهتموا بالموضوع وعلى رأسهم الصديق نضال عصر عضو مجلس إدارة مصر للطيرانً الذي تابع الموضوع بدقة واهتمام، وفي انتظار الإعلان عن نتيجة التحقيق. تصبحوا على خير".

يذكر أن "مصر للطيران"، أصدرت بياناً رداً على ما كتبه الدكتور زياد بهاء الدين، عبر صفحته تحت عنوان "عيب يا مصر للطيران" بخصوص سفره اليوم علي رحلة ميلانو، موضحة أنه تم التعامل مع الركاب وفقاً للمعايير العالمية.

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