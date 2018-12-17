متحدث الرئاسة ينشر فيديو عن اليوم الأول لزيارة الرئيس السيسي للنمسا

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يرصد اليوم الأول لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسمية إلى فيينا.

والتقى الرئيس السيسي، نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيليّن، حيث أجريت مباحثات موسعة أعقبها مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين.

كما زار السيسي، المجلس الوطني "البرلمان النمساوي"، حيث كان في استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس.