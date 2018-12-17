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    "رياح وبرودة وشبورة".. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس اليوم

    11:07 ص الإثنين 17 ديسمبر 2018
    "رياح وبرودة وشبورة".. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس اليوم

    شبورة مائية

    كتب- أحمد الصعيدي:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطًا للرياح، ما يجعلنا نشعر ببرودة الطقس في الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن هناك شبورة مائية ولكنها تتلاشى سريعًا نتيجة نشاط الرياح.

    وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري "الأولى"، اليوم الاثنين، أن الطقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، إضافة إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة تغطي شمال البلاد، مصحوبة بالأمطار على السواحل الشمالية بالكامل وشمال الوجه البحري.

    الأرصاد الجوية حالة الطقس رياح درجات الحرارة

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