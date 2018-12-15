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    نائب: المشروعات القومية الجديدة قاطرة مصر نحو تحقيق أهدافها من التنمية

    01:48 م السبت 15 ديسمبر 2018
    نائب: المشروعات القومية الجديدة قاطرة مصر نحو تحقيق أهدافها من التنمية

    النائب خالد مشهور

    كتب- أحمد علي:

    أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالجهود المستمرة من قبل الحكومة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقامة وانجاز العديد من المشروعات القومية، حيث تم اليوم افتتاح عدد من المشروعات في مجال المياه والإسكان الاجتماعي باكثر من محافظة، بما يحقق أهداف مصر من التنمية.

    وأوضح مشهور أنه على الرغم من العقبات والاضطرابات التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، إلا أن مصر استطاعت إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخاذ العديد من الأجراءات الاصلاحية التي مكنتنا اليوم من إنجاز مشروعات عملاقة، مثل افتتاح عدد من المشروعات لوحدات الإسكان بالعاشر من رمضان، والإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، وافتتاح محطة مياه البحيرة، ومحطة مياه سوهاج الجديدة.

    واكد النائب على ضرورة الاهتمام بإعمار سيناء وتنميتها، فهي تمثل أرضية خصبة للفكر المتشدد والإرهاب، كما أن أهالي سيناء تعرضوا لظلم وتهميش وإهمال شديد خلال العقود الماضية، مشيدا بافتتاح الرئيس السيسي اليوم لأكبر مشروع للإسكان الاجتماعى منذ نشأة محافظة جنوب سيناء، والذي يضم ١٠٦٨ وحدة سكنية، وافتتاح أكبر محطة تحلية مياه فى جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سيناء، والتى قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء.

    المشروعات القومية اللجنة التشريعية خالد مشهور السيسي مجلس النواب المياه الإسكان الاجتماعي

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