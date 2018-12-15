حدث ليلًا.. صلاح الأفضل في أفريقيا وحريق بحقل بترول "رأس سدر"

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

فاز النجم المصري محمد صلاح، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كأفضل لاعب في أفريقيا، للعام الثاني على التوالي، كما اندلع حريق هائل في أحد خطوط البترول بمدينة رأس سدر في شبه جزيرة سيناء.

ويعرض مصراوي لأبرز الأحداث التي وقعت أمس وحتى الساعة الأولى من صباح اليوم.

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