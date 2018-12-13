"تعليم القاهرة" تعلن وقف الامتحانات 4 أيام في يناير

كتب- محمد نصار:

عقد محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعًا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور قيادات المديرية والموجهين الأوائل.

وناقش الاجتماع استعدادات المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول (2018 - 2019)، أكد محمد عطية، أهمية توخي الدقة والحذر في طباعة أسئلة الامتحانات والالتزام بالسرية الكاملة لورقة الامتحان حتى تصل ليد الطلاب.

كما شدد مديري المديرية، أهمية الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، موجهًا بسرعة الانتهاء من التكليفات الخاصة بأعمال الامتحانات والتأكد من الانتهاء من تدريس المناهج وإرسال الإقرارات.

وقال محمد عطية، إنه لابد من الالتزام بتعليمات تصحيح ورقة الامتحان، وأن تكون في صالح الطالب ويترك له المساحة للتعبير بأسلوبه والمرونة وخاصة في مادة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، مشددًا على أهمية مراجعة التراجم الخاصة بامتحانات التجريبيات.

وأوضح أهمية دور غرفة العمليات المركزية بالمديرية، واستعدادها لتلقي كافة الشكاوى والتقارير والتدخل السريع أولًا بأول والتعامل السريع والفوري معها من خلال جميع الإدارات.

كما شدد على سرية امتحانات الصف الأول الثانوي وطباعتها على مسئولية المدير العام شخصيًا، وإرسال إحصائية حديثة لطلبة الدمج المتواجدين بالمدارس.

ووجه مدير المديرية، بعدم عقد امتحانات خلال أيام (1 - 6 - 7 - 8) يناير المقبل، مع التأكيد على المدير العام فهو المسئول شخصيًا عن أعمال الامتحانات، وضرورة الالتزام بأجازات الأقباط والتعامل بمنتهى الجدية والحرص والتنبيهات المستدامة لضوابط أعمال الامتحانات، مع الالتزام بامتحانات الدمج وفق توجيهات العام الماضي وعدم الاستهانه بأي إجراء في أعمال الامتحانات.

وتابع: لابد من الالتزام بلجان فتح المظاريف ومحاضر الغلق والفتح وتشميع الكنترول والدقة في جميع الإجراءات، مع التأكيد على وجود الموجه المقيم في امتحانات النقل، ولابد من توخي الدقة في تحليل نتائج الامتحانات على أن يكلف بها الموجهين الأوائل.

ووجه محمد عطية، بسرعة سحب كتب الفصل الدراسي الثاني لتوفير كافة الكتب للطلبة قبل بدء الدراسة، محذرًا من وسائل التواصل الاجتماعي وما تحمله من إثارة البلبلة والتشويش، مطالبًا بعدم النظر إليها والترفع عنها، مطالبًا بسرعة إرسال بيان بأرقام الجلوس وأسماء الطلبة في المرحلة الإعدادية.

وأشاد بتفاعل الإدارات في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمكافحه فيروس سي "100 مليون صحة"، مؤكدًا أن التربية والتعليم هي القوى المؤثرة الأولى في أي مشروع قومي.