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اليوم.. مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

05:00 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
اليوم.. مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

يرأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى متابعة توصيات مؤتمر منتدى إفريقيا.

كما يناقش المجلس متابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، والوقوف على الأعداد التي تم الكشف عليها في المرحلة الأولى والثانية. ​

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر منتدى إفريقيا 100 مليون صحة

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