وزارة الطيران تقيم احتفالية "يوم الوفاء" بدار الأوبرا

كتب - طه عبيد:

أقامت وزارة الطيران المدني، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية بدار الأوبرا المصرية بعنوان "يوم الوفاء" تحت رعاية وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة وبمشاركة عدد كبير من العاملين وأسرهم من المحالين على المعاش وعدد من الكوادر الشبابية المميزة فضلاً عن العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أكد وزير الطيران المدني، أن اختيار اسم "يوم الوفاء" للاحتفالية جاء تقديرًا للجهود المبذولة والمخلصة في عملها من قبل جميع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة؛ خاصة ممن أفنوا حياتهم في بناء هذه المنظومة الحيوية، موجهًا الشكر لهم ووصفهم بأنهم رموز مشرفة ونماذج بناءة يحتذى بهم في العطاء والجدية والتفاني في العمل.

ذكر بيان وزارة الطيران، اليوم، أن الاحتفالية تأتي في ضوء الاهتمام بالجانب الاجتماعي لجميع العاملين بقطاع الطيران، مشيرًا إلى أن الحفل شهد الإعلان عن تدشين بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الطيران المدني ووزارة الثقافة لتبني مواهب أبناء العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة في الفنون المختلفة.

يذكر أن الاحتفالية تأتي في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الطيران المدني ممثلة في مصر للطيران، ووزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية.