رئيس الوزراء يتوجه إلى تنزانيا لتوقيع عقود إنشاء "ستيجلر جورج"

كتب- طه عبيد:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة اليوم الثلاثاء ، متوجها إلى تنزانيا على رأس وفد رفيع المستوى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الاحتفال بتوقيع عقد مشروع سد "ستيجلر جورج" الذي سينفذه تحالف مصري بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن إجراءات سفر رئيس الحكومة والوفد المرافق له أنهيت من استراحة كبار الزوار الحكومية.

ويرافق رئيس الوزراء عددا من الوزراء والمسئولين ووفد إعلامي.