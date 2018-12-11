مصرع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بقرية "إبراش" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر إصابته بصعق كهربائي، وذلك أثناء التنقيب عن الآثار برفقة عدد من أفراد أسرته أسفل منزلهم بقرية "إبراش" التابعة لدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بمصرع "محمد.ص.ح" 32 سنة، عاطل، مُقيم بقرية "إبراش" التابعة لدائرة مركز مشتول السوق، إثر تعرضه للصعق الكهربائي.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى كان ينقب عن الآثار أسفل المنزل برفقة خاله ونجل خاله وشقيقه، حيث تعطل موتور المياه فجأة، وحينما حاول إصلاحه حدث ماس كهربائي تسبب في وفاته وسقط في حفرة التنقيب.

ضبط باقي المتهمين بالتنقيب عن الآثار وأدوات التنقيب، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 2875 إداري مشتول السوق لسنة 2018، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.