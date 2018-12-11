شديد البرودة ليلا.. "الأرصاد": درجات الحرارة أقل من 10 في 6 محافظات

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 19

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 19

مطروح 13 21

السلوم 09 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 23

دمياط 12 20

الزقازيق 14 19

الإسماعلية 11 22

السويس 13 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 11 21

نخل 04 20

نويبع 16 21

طابا 13 20

كاترين 05 16

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 14 24

مرسى علم 13 24

الفيوم 12 21

بنى سويف 12 21

المنيا 08 21

أسيوط 07 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 22

أسوان 10 23

أبوسمبل 09 23

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 22​