تفاصيل لقاء "شباب النواب" مع أساتذة كليات التربية لبحث أثار "قانون الرياضة"

كتب - أسامة عبدالكريم:

استأنفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد، مساء أمس الاثنين، جلسات الاستماع حول قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ومناقشة الأثار المترتبة عليه وتقديم مقترحات لمعالجتها.

وشارك في الجلسة المستشار محمد دياب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس اتحاد الجامعات، وعدد من أساتذة كليات التربية الرياضية.

واستمعت اللجنة خلال اللقاء المقترحات الحضور والتي دارت في معظمها حول ضرورة وضع ضوابط للقانون وخصوصًا مركز التسوية ووضع آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة منه وعدم تدخل اللجنة الأوليمبية في هذه الأحكام وليس لها علاقة بالتحكيم ولا المحكمين من ترشيحهم أو عزلهم على أن يتكون المركز من قضاة وفنيين وخبراء في مجال الرياضة.

كما طالبوا بتفعيل باب الاستثمار وتعديل المواد (52-53) وإضافة نسب مشاركة المران والشباب في مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية، ووضع ضوابط لتنظيم عمل الأندية الصحية، وتعظيم الانتماء الوطني في الرياضة.

كما تطرقوا إلى تعديل للمادة الخاصة بصحة انعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس الإدارات بالنصاب القانوني المنصوص عليه في اللائحة الاسترشادية.

كما تلقت اللجنة دعوة من رئيس نقابة المهن الرياضية لحضور مؤتمر بشأن القانون، وفي نهاية اللقاء طالبت اللجنة المشاركين بإرسال مقترحاتهم مكتوبة حتى يتثنى بحثها ودراستها.​