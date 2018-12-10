شديد البرودة ليلًا وأمطار في الشمال.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتبت-ياسمين محمد:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان، الاثنين، أنه بالنسبة للرياح، معتدلة، أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطرات الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 2.5 و3، والرياح جنوبية غربية، أما البحر الأحمر، معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 و2، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة 15 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 19

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 19

مطروح 13 21

السلوم 09 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 23

دمياط 12 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 22

السويس 13 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 11 21

نخل 04 20

نويبع 16 21

طابا 13 20

كاترين 05 16

الطور 14 22

شرم الشيح 16 23

الغردقة 14 24

مرسى علم 13 24

الفيوم 12 21

بني سويف 12 21

المنيا 08 21

أسيوط 07 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 22

أسوان 10 23

أبو سمبل 09 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 22