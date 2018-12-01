خلال ملتقى التوظيف.. "سعفان": العاشر من رمضان قلعة صناعية بمصر

كتب- أسامة عبدالكريم:

أشاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة بمدينة العاشر من رمضان وجميع العاملين فيها، لافتًا إلى أنها "قلعة صناعية" على أرض مصر، ولها طبيعة خاصة لما تنتجه وتصدره.

وقال "سعفان"، خلال افتتاحه الملتقى الثاني للتوظيف بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، إن الملتقى يوفر 10 و218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه.

شارك في افتتاح الملتقى رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، وعدد من القيادات العمالية.

يشار إلى أن المهن المطلوبة تشمل: مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، ولحام، وكيميائي، وعمال إنتاج، ونساجين، ومندوبين مبيعات، ومحاسب، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.

وينظم الملتقى جمعية المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، وأمانة العمال بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومجلس أمناء العاشر، اتحاد جمعيات المستثمرين المصرية، بحضور محمد طه مدير المديرية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور أيمن رضا عبدالله أمين عام الجمعية، وأشرف الدوكار أمين العمال بحزب مستقبل وطن بالشرقية.