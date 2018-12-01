أخبار متوقعة: المرحلة الثانية لـ"100 مليون صحة" وملتقى توظيفي بالشرقية

القاهرة- أ ش أ:

تنطلق المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (100 مليون صحة) في 11 محافظة وتستمر حتى نهاية فبراير 2019، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونعرضها في السطور التالية.

عواصم محافظات.. تنطلق المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (100 مليون صحة) في 11 محافظة وتستمر حتى نهاية فبراير 2019؛ بهدف علاج نحو 50 مليون مواطن والكشف المبكر عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.. وتبدأ هذه المرحلة في محافظات (القاهرة، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية، البحر الأحمر، كفرالشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان والأقصر).

القاهرة.. يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

القاهرة.. تبدأ وزارة الصحة والسكان المرحلة الأولي، من المسح الطبي لطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها على أن تنفذ الخطة على 3 مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى، ولمدة 3 أشهر وتستهدف مليونا و١٢٢ ألف طالب من مدارس المحافظات التسع بالمرحلة الأولى للمبادرة، وهي: الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وجنوب سيناء والقليوبية والفيوم وأسيوط ودمياط وبورسعيد)، وذلك من خلال ٣٨٠ فريقا طبيا متحركا تجوب ٢٢٠٦ مدرسة ما بين مدارس ثانوية وثانوية تمريض ومعاهد أزهرية.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق " الفضائية، و"مكملين " و"الجزيرة" في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"إعلام الإخوان".