​التعليم تطالب المديريات بتحديث صحف الأحوال الإلكترونية للمعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية والأكاديمية المهنية للمعلمين، بضرورة تحديث صحف الأحوال الإلكترونية، وتحويلها لسير ذاتية للمعلمين.

وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في تصريح له اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة، لتعظيم الاستفادة من القوى البشرية والقضاء على كافة التشوهات الإدارية، واختلاف البيانات والأجور بين الإدارات والمديريات التعليمية، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل بداية شهر يناير الموعد المحدد لإيقاف التعامل على الصحف الورقية.

وأوضح عمر أن تحديث بيانات صحف أحوال المعلمين الذي تقوم به الوزارة حاليًا هو إجراء طالب به جميع المعلمون مرارًا وتكرارًا لتوحيد البيانات والمسميات والأجور وللقضاء على جميع الاختلافات بين الإدارات والمديريات المختلفة.