ماراثون مشي بالقاهرة لحث المواطنين علي المشاركة في حملة "فيروس سي"

القاهرة - أ ش أ:

أطلق اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح الجمعة، إشارة بدء الماراثون الرياضى للمشي من ميدان عابدين مروراً بشوارع القاهرة الخديوية حتى ميدان التحرير، والذي تنظمه المحافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة" والتى تبدأ فعالياتها بالعاصمة غدًا السبت.

وأشار محافظ القاهرة الى أن الماراثون - الذي أطلق بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبمشاركة أبناء مراكز الشباب بالعاصمة والهيئات الرياضية- يأتي ضمن الحملة الدعائية لتعريف المواطنين بأهمية التفاعل مع حملة "فيروس سي" وإجراء الفحص.

وأكد أن كافة الأحياء بدأت حملة إعلامية على مواقعها الإلكترونية وصفحات رؤساء الأحياء وإعلانات الشوارع لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة "فيروس سي" في الحفاظ على صحتهم وتعريفهم بأماكن عمل التحاليل والتي تقدم كافة خدماتها بالمجان، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين في كافة أنحاء العاصمة مؤكداً توافر كافة أدوات اختبار "فيروس سي" وتحليل نسبة السكر بالدم وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة ( 1804 فرق صباحية + 662 فريقًا مسائيًا) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن تم تحديدها بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى، إضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحاً ، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم (الأحد) بالكنائس.

وأضاف أن عددا كبيرا من المستشفيات والمراكز الطبية ستشارك في إجراء الفحوصات كالخليفة العام والمنيرة والقاهرة الجلدية (الحوض المرصود) والمقطم وأطفال مصر ومبرة المعادي وصيدناوي والهلال والقبطي وبولاق العام والجلاء التعليمي وصدر العباسية والصحة النفسية والزيتون التخصصي ومعهد ناصر ومار مرقس، ومستشفيات المعاهد التابعة لقصر العيني مثل معهد السكر والكبد، وعيادات التأمين الصحي المنتشرة بالعاصمة كعيادة ناصر، والمراكز الطبية كمركز طبي الاسمرات 1 والأسمرات 2، وفي أغلب محطات مترو الأنفاق ذات الكثافة العالية كمحطات مترو الخلفاوي وسانت تريزا وحلوان وجامعة حلوان والعباسية وكوبري القبة وفي أغلب مراكز الشباب.​