الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ "الروبيكي"

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة المهمات.

ونقلت فضائية إكسترا نيوز عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لإنشاء المنطقة الصناعية للمهمات بالروبيكي.

ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمدينة الصناعية للمهمات بالروبيكي.