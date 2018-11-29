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    الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ "الروبيكي"

    04:36 م الخميس 29 نوفمبر 2018
    الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ "الروبيكي"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    (مصراوي):
    اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة المهمات.

    ونقلت فضائية إكسترا نيوز عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لإنشاء المنطقة الصناعية للمهمات بالروبيكي.

    ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمدينة الصناعية للمهمات بالروبيكي.

    السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المدينة الصناعية للمهمات الروبيكي

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