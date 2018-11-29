وزير الكهرباء لمصراوي: ندرس إنشاء محطات محولات تعمل دون عنصر بشري

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه يجرى حاليا للمرة الأولى دراسة إنشاء 6 محطات جهد عالى ذات قدرة 500 ك.ف بنظام "un man " التي تهدف لتوفير العمالة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة محطات المحولات بهدف تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجالات الكهرباء المختلفة.

وأشار وزير الكهرباء، في تصريحات لمصراوي، إلى أن إجمالى مديونيات قطاع الكهرباء لدى وزارة البترول بلغ 115 مليار جنيه إلى الآن وهو قابل للزيادة أيضًا، على حد قوله، مشددًا على أنه لا زيادة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة حتى يوليو 2019 المقبل. وأضاف: "65% من تكلفة إنتاج الكهرباء من الوقود".

ولفت الوزير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يقلل من نسب وقيمة القدرات الاحتياطية، وأضاف: "نائب البنك الإفريقى لشئون الطاقة أكد أن ما حدث في مصر بقطاع الكهرباء والطاقة بوجه عام إنجاز لن يتكرر، إذ لا تستطيع أي دولة فى العالم أن تتصدى وتنجح فى حل أزمة كبيرة على الرغم من التطورات والأحداث السياسية التى مرت بها خلال الأعوام الخمس الماضية".

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير جميع شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية قبل حلول الصيف القادم حتى يتثنى لشركات الإنتاج تفريغ جميع وحدات المحطات من الكهرباء المنتجة، خاصة أن المحطات الجديدة التي تم إنشائها توفر من 1 إلى 1.3 مليار دولار من الوقود سنويًا، إضافة لعملها بكفاءة عالية وكبيرة.​