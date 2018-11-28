قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة.. الجمعة

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي لأعمال العمرة نصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس؛ لرفع كفاءة العمل وتفادي حدوث أية أعطال.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أنه ولسرعة الانتهاء من الأعمال ستضطر الشركة لقطع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس، وهي (بنى يوسف، زاوية أبومسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، شارع 6 أكتوبر)، وضعف عام بخطوط المياه بباقي الأنحاء، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة 6 مساءً يوم الجمعة المقبلة، وحتى الساعة 6 مساء من صباح اليوم التالي.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة، وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال، على أن يتم توفير سيارات لنقل مياه الشرب النقية لسد حاجة المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولي المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وأنه تم تخصيص رقم طواريء (125) لطلب سيارات مياه الشرب وللشكوى في هذا الشأن.