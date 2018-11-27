ولي عهد السعودية يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الثلاثاء؛ بعد زيار للقاهرة استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقدا جلسة مباحثات، وكان في وداعه أيضا بالمطار.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية ، بالإضافة إلى جهود البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب .