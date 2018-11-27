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اليوم- "التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع السفارة الفرنسية لتدريب المعلمين

02:11 ص الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
اليوم- "التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع السفارة الفرنسية لتدريب المعلمين

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

كتبت - ياسمين محمد:

توقع وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بروتوكول مشروع تدريب معلمي اللغة الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في مصر، والمركز الثقافي الفرنسي في مصر.

يحضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

يأتي هذا استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة، من أجل تدريب وتأهيل معلمي اللغات؛ للارتفاع بمستوى المعلم المهني والثقافي، وحصول الطلاب علي خدمة تعليمية متميزة تتناسب مع المعايير العالمية لجودة التعليم.

بروتوكول تعاون السفارة الفرنسية تدريب المعلمين وزارة التربية والتعليم طارق شوقي

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