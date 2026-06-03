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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 3 يونيو 2026

كتب : آية محمد

03:39 م 03/06/2026

سعر الذهب

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يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7533 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7578 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6630 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5683 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53040 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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سعر الذهب سعر جنيه الذهب البورصة المصرية

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