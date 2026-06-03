مع انخفاض نسبتها.. تقرير دولي يتوقع زيادة الوفيات في مصر لمليون في 2045

تتوقع منصة داتابيز إيرث للبيانات، زيادة عدد الوفيات بمصر إلى أكثر من مليون شخص بحلول 2045، فيما يسجل عام 2040 نحو 918 ألف حالة وفاة.

أمس، قال وزير الصحة خالد عبد الغفار، خلال مشاركته بالمؤتمر السنوى الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، إن مصر تستهدف رفع متوسط العمر الصحي للمصريين لـ75 عامًا بحلول 2030، عبر توسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية وبرامج الوقاية والكشف المبكر.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع عدد الوفيات، حسب "داتابيز إيرث" من نحو 657 ألف حالة في 2025 إلى 918 ألفًا في 2040، بزيادة تتجاوز 261 ألف وفاة سنويًا خلال 15 عامًا فقط، ما يعادل نموًا يقارب 40%.

وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر سجلت 493 ألف وفاة فقط في 2011، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى 610 آلاف وفاة في 2024.

وخلال جائحة كورونا (كوفيد19)، شهدت مصر أعلى مستويات الوفيات في تاريخها الحديث، إذ قفز العدد إلى 665 ألف حالة في 2020 ثم إلى 742 ألفًا في 2021، قبل أن يتراجع مجددًا بعد انتهاء الجائحة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التوقعات المستقبلية تشير إلى أن أعداد الوفيات ستتجاوز مستويات جائحة كوفيد19 بصورة دائمة خلال العقد المقبل (2030-2040)، نتيجة التحولات السكانية الطبيعية.

وحسب "داتابيزإيرث"، بحلول 2030 يُتوقع وصول عدد الوفيات إلى 737 ألف حالة، ثم 825 ألفًا في 2035، قبل أن يقترب من 918 ألفًا في 2040.

لماذا ترتفع الوفيات إذا لم يرتفع معدلها؟

تبدو الأرقام مقلقة، لكن قراءة معدل الوفيات تكشف جانبًا مختلفًا من الصورة، إذ إن معدل الوفيات انخفض من 6.08 شخص لكل ألف نسمة في 2010 إلى 5.48 في 2019، قبل أن يقفز إلى 7.04 خلال ذروة جائحة كوفيد19 في 2021، ثم يعود إلى 5.71 في 2024 و5.72 في 2025.

وبقراءة البيانات، فإن ذلك يعني أن المصريين لا يموتون بنسبة أعلى مما كانوا عليه قبل سنوات، لكن زيادة عدد السكان يرفع العدد المطلق للوفيات عامًا بعد آخر.

ولا تشير البيانات إلى أزمة صحية بقدر ما تعكس تحولًا ديموغرافيًا عميقًا، فمع اقتراب عدد الوفيات السنوية من حاجز المليون حالة خلال العقدين المقبلين، يصبح السؤال: هل البنية الصحية الحالية مستعدة لهذا التحول؟