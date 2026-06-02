لتحفيز الاستثمارات.. ترامب يوقع مرسومًا لتعديل رسوم واردات الصلب والألمنيوم والنحاس
كتب : وكالات
دونالد ترامب
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد.
ويخفض المرسوم الرسوم على بعض المعدات الزراعية من 25 إلى 15%.
وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن المرسوم يخضع المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، لرسوم جمركية 15% عند استيرادها من دول لديها اتفاقيات تجارة مؤهلة مع الولايات المتحدة.
أفاد البيت الأبيض، أن هذه التغييرات ستستمر حتى 31 ديسمبر 2027 لتحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل التي ستعيد بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وفقا لرويترز.