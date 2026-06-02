لتحفيز الاستثمارات.. ترامب يوقع مرسومًا لتعديل رسوم واردات الصلب والألمنيوم والنحاس

كتب : وكالات

06:05 ص 02/06/2026

دونالد ترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب وقع مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد.

ويخفض المرسوم الرسوم على ⁠بعض المعدات الزراعية من 25 إلى 15%.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن المرسوم يخضع المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، ‌لرسوم ⁠جمركية 15% عند استيرادها من دول لديها اتفاقيات تجارة مؤهلة مع الولايات ⁠المتحدة.

أفاد البيت الأبيض، أن هذه التغييرات ستستمر حتى 31 ⁠ديسمبر 2027 لتحفيز الاستثمارات قصيرة ⁠الأجل التي ستعيد بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

