أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتب : ميريت نادي

11:17 ص 28/05/2026

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 9.5 جنيه و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و30 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

