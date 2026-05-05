البورصة تتلقى طلب قيد "منصة مصر للتعليم" برأسمال 1.9 مليار جنيه

تلقت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، طلب قيد أسهم شركة "منصة مصر للتعليم" بجدول قيد الأوراق المالية (السوق الرئيسية)، في خطوة تستهدف تعزيز وتيرة الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في القطاعات الحيوية.

تفاصيل هيكل رأس المال

وأوضحت البورصة، في بيان لها، أن المستندات المقدمة من الشركة تخضع حالياً للفحص والاستيفاء، تمهيداً لعرضها على لجنة القيد، يبلغ إجمالي رأس المال المصدر للشركة 1.9 مليار جنيه مصري، موزعاً على 199.3 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل اعتباراً من تاريخه، وذلك التزاماً بأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولائحتها التنفيذية.

شركة "منصة مصر للتعليم"

هي شركة استثمارية رائدة في قطاع التعليم الخاص، تأسست عام 2018، وتدير مجموعة واسعة من المؤسسات التعليمية المرموقة.

وتضم محفظة "منصة مصر للتعليم" حالياً 23 مدرسة وحضانة في مصر، تخدم أكثر من 15 ألف طالب، إلى جانب "سلاح التلميذ" باعتباره أحد أبرز مطوري المحتوى التعليمي في مصر، والذي يخدم ما بين 3 و4 ملايين طالب سنوياً.