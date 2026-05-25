وقع المعهد القومي للاتصالات "NTI" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع شركة أوبليسكى الدولية "Obeliski"، يهدف إلى تدريب الشباب وتجهيزهم لسوق العمل، من خلال تعزيز التكامل بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي في مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وبحسب بيان اليوم، وقع البروتوكول أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات "NTI"، ومحمد مصطفي المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق بشركة اوبليسكى الدولية، وبحضور عدد من قيادات الجانبين بمقر المعهد بمدينة نصر.

وفي هذا الصدد أكد خطاب أن التعاون مع شركة "Obeliski الدولية" يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة تمتلك المهارات العملية المطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن المعهد يواصل تطوير برامجه التدريبية لتواكب أحدث التخصصات والتقنيات الحديثة.

ويستهدف البروتوكول تنمية مهارات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات" NET Core"و"Backend" والذكاء الاصطناعي "AI"، ضمن مبادرة "شباب مصر الرقمية – الجاهز للتوظيف"، إلى جانب تنفيذ تدريب وظيفي داخل الشركة بواقع 120 ساعة تدريبية لكل مرحلة.

كما يشمل التعاون تنفيذ مشروعات تطبيقية وورش عمل مشتركة ومسابقات إبداعية، بما يعزز الجوانب العملية والابتكارية لدى المتدربين ويربطهم بصورة مباشرة بمتطلبات سوق العمل.