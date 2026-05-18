وزير الاتصالات: نستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار العام الجاري

كتب : آية محمد

12:24 م 18/05/2026

رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مسجلا نموا بلغ 18.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك في كلمة رأفت هندي خلال فعاليات النسخة السابعة من مبادرة جمعية اتصال "لقاء مع الحكومة".

وفي كلمته؛ أوضح هندي محاور عمل الوزارة ذات الأولوية، وفي مقدمتها تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل
، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية المؤمنة، إلى جانب تهيئة مناخ أعمال جاذب ومحفز للاستثمار.

وأشار الوزير إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 220 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية حاليا مستهدفا إضافة 50 خدمة خلال العام الجاري.

وأوضح هندي أن مصر تستضيف أكثر من 270 مركزًا للتعهيد تقدم من خلالها الشركات العالمية خدماتها لعملائها في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية تنمية صناعة التعهيد.
وأشار إلى أن صادرات مصر الرقمية العابرة للحدود بلغت 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول بها إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، بما يعزز مكانة مصر كمركز لتقديم وتصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

وأوضح هندي أن هناك 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وقد توسعت هذه الشركات في إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025، مع استهداف تخطي 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026.
فضلًا عن التوسع في التصدير للأسواق الخارجية وتعميق القيمة المضافة المحلية لتصل إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة.

