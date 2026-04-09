ارتفعت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، بينما انخفضت أسعار زيت الذرة، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.44 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.16 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.1 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 91.66 جنيه، بزيادة 2.55 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.96 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.18 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.19 جنيه، بتراجع 63 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.55 جنيه، بزيادة 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.94 جنيه، بتراجع 1.37 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 411.9 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.2 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.04 جنيه، بتراجع 74 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.98 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 141.04 جنيه، بتراجع 7.43 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.02 جنيه، بتراجع 2.37 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.47 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 103.52 جنيه، بزيادة 1.53 جنيه.