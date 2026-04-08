ترامب: إنه يوم عظيم من أجل السلام العالمي.. وسيتم جني أموال طائلة


كتب- محمد أبو بكر:

06:21 ص 08/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يوم عظيم من أجل السلام العالمي وإيران ترغب في تحقيق ذلك.

وأضاف "ترامب": الولايات المتحدة ستقوم بتقديم المساعدة فيما يتعلق بحركة الملاحة المتراكمة في مضيق هرمز.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمار؛ والساحة ستشهد الكثير من التحركات الإيجابية وسيتم جني أموال طائلة.

وأوضح "ترامب": سنقوم بتخزين إمدادات من شتى الأنواع، وسنبقى متربصين في الجوار لضمان سير الأمور على ما يرام.

وتابع: قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط تماما كما نشهده في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

حرب إيران| قطر تُغلق جميع المدارس في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع
شئون عربية و دولية

حرب إيران| قطر تُغلق جميع المدارس في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع
هدنة الأسبوعين الملغمة.. هل تُنهي كابوس حرب إيران أم تؤجّله فقط؟
شئون عربية و دولية

هدنة الأسبوعين الملغمة.. هل تُنهي كابوس حرب إيران أم تؤجّله فقط؟
كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
أخبار مصر

كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
زووم

مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
زووم

"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق