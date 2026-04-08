ترامب: إنه يوم عظيم من أجل السلام العالمي.. وسيتم جني أموال طائلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يوم عظيم من أجل السلام العالمي وإيران ترغب في تحقيق ذلك.

وأضاف "ترامب": الولايات المتحدة ستقوم بتقديم المساعدة فيما يتعلق بحركة الملاحة المتراكمة في مضيق هرمز.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمار؛ والساحة ستشهد الكثير من التحركات الإيجابية وسيتم جني أموال طائلة.

وأوضح "ترامب": سنقوم بتخزين إمدادات من شتى الأنواع، وسنبقى متربصين في الجوار لضمان سير الأمور على ما يرام.

وتابع: قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط تماما كما نشهده في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.