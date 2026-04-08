قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا ستساعد في تخفيف الازدحام بمصيق هرمز.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: "إنه يوم عظيم من أجل السلام العالمي وإيران ترغب في تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتقديم المساعدة فيما يتعلق بحركة الملاحة المتراكمة في مضيق هرمز.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمار؛ والساحة ستشهد الكثير من التحركات الإيجابية وسيتم جني أموال طائلة.

وأوضح: سنقوم بتخزين إمدادات من شتى الأنواع، وسنبقى متربصين في الجوار لضمان سير الأمور على ما يرام.

وتابع: قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط تماما كما نشهده في الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.