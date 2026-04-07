استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4753 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6111 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7130 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8148 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 57040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253402 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 407400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18% إلى نحو 4676 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.