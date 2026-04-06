بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع نظيره كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقانية وتقييم السياسات العمومية المغربي، ملفات التعاون وترفيع العلاقات بين البلدين الى شركات اقتصادية استثمارية مميزة.

وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم، بحضور عبد المجيد نادري رئيس قسم التعاون الدولي والشراكات المغربي وكريمة المرس مستشار اقتصادي بالسفارة المغربية بالقاهرة بجانب عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة.

وجاء هذا الاجتماع على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء المغربي إلى مصر، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية.

الفرص الاقتصادية بين المغرب ومصر

وأشار فريد إلى ضرورة ترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات اقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في البلدين.

واستعرض الوزير فريد، رؤية متكاملة لتعزيز التعاون الثنائي، حيث طرح عددًا من الملفات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملًا وفاعلية.

وأكد فريد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إطار التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية قائمة على التكامل وتبادل المنافع.

مقترحات لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب

وتابع مقترحًا: دراسة إمكانية سبل التعاون بين وكالات ضمان الصادرات في مصر والمغرب، حيث أكد الوزير أهمية التنسيق بين هذه الجهات بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية، وتقليل مخاطر التصدير، وتشجيع الشركات في البلدين على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل سوقًا واعدًا لكلا الجانبين.

كما طرح الوزير فريد، مقترحًا للتعاون بين الصناديق السيادية في البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خطة طموحة للتوسع في الاستثمارات داخل القارة الأفريقية.

ربط البورصة المصرية بالمغربية

وفي سياق دعم التكامل بين البلدين، اقترح الدكتور فريد، دراسة إمكانية الربط بين البورصة المصرية ونظيرتها المغربية، بما يحقق نوعًا من التكامل بين هيكل المستثمرين في السوقين، حيث تتمتع السوق المغربية بنسبة كبيرة من المستثمرين من المؤسسات، في حين تتميز السوق المصرية بقاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في كلا السوقين.

التعاون في صناعة السيارات

ومن جانبه، قال الوزير المغربي كريم زيدان إنه كل منزل في المغرب يرتبط بعلاقة فنية ثقافية مع مصر بما يؤكد ضرورة التعاون بين البلدين لما يمتلكاه من علاقات أخوية وتاريخية راسخة على مستوى القيادة والشعب.

وأشاد زيدان، بالمقترحات التي طرحها الدكتور محمد فريد، واصفًا إياها بالأفكار الذكية التي تعكس رؤية استراتيجية واضحة وتمثل أساسًا قويًا لبناء تعاون اقتصادي مثمر ومستدام بين مصر والمغرب، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان وطموحات شعبيهما نحو تحقيق التنمية والازدهار.

وأضاف الوزير المغربي، أن التحديات توجب ضرورة التعاون واستغلال العلاقات الأخوية والكوادر والخبرات في البلدين لجني ثمار أكبر من التحرك الفردي لمصر أو المغرب

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع فرص التعاون في قطاع صناعة السيارات، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال الحيوي، والعمل على تحقيق نوع من التكامل الصناعي، بما يسهم في دعم سلاسل القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المرتبطة بالقطاع.